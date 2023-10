Se trovi questa vecchia moneta da 100 Lire fai soldi a palate: da cosa riconoscerla

Alcune monete delle vecchie Lire valgono un vero e proprio patrimonio. E’ il caso di queste 100 Lire, ecco come riconoscerle.

In Italia, la Zecca di Roma, ha coniato diversi milioni di monete 100 Lire del 1° tipo Minerva. Questa moneta è stata realizzata dal 1954 al 1989, dunque, per 36 lunghissimi anni. Va da sé, che non tutte le monete da 100 Lire possono avere un grosso valore economico. Attualmente, infatti, il loro valore va da pochi centesimi di euro fino a diverse centinaia di euro.

Tutte tranne una in particolare. Parliamo della moneta da 100 Lire coniata nel 1954. Si tratta della prima versione di prova della 100 Lire Minerva, realizzata in un numero molto limitato di pezzi e che se ben conservata può valere svariate migliaia di euro.

Come molti sanno, infatti, i collezionisti e gli appassionati di numismatica sono sempre alla ricerca di monete rare e in ottimo stato di conservazione. Per un esemplare difficile da reperire in giro e in condizioni Fior di Conio, sono disposti a sborsare cifre davvero pazzesche. Allora andiamo al sodo e vediamo come riconoscere la vecchia moneta da 100 Lire che può farti guadagnare soldi a palate.

Le 100 Lire che valgono un patrimonio

Nel corso degli anni sono state ben 2.320.201.800 le monete da 100 Lire coniate. Un numero pazzesco che non rendono particolarmente rari questi esemplari. Tutti a parte quelli realizzati come prova nel 1954. In questo caso, infatti, parliamo di una vera e propria chicca nel mondo della numismatica. La 100 Lire del 1954, conosciuta anche come 100 Lire Minerva, se conservata in ottime condizioni, raggiunge una valutazione numismatica da oltre 3 mila euro. Ma come riconoscerla?

La moneta Minerva del 1° tipo, presenta al dritto la raffigurazione della dea Minerva, da cui peraltro prende il nome. La Dea protende la destra verso un albero di alloro, mentre con la sinistra regge una lancia. A destra è possibile scorgere il segno di zecca (R), a sinistra l’indicazione del valore nominale (L.100). Al rovescio della moneta, invece, è raffigurato un capo adornato di alloro, mentre in alto è riportata la scritta “REPVBBLICA ITALIANA” e in esergo la firma degli autori Romagnoli – Giampaoli.

Trovare la vecchia moneta da 100 lire del 1954 non è certamente facile, ma con un po’ di fortuna e una ricerca certosina sul fondo dei cassetti, può fare intascare davvero un bel gruzzoletto. In condizioni Fior di Conio, la 100 Lire Minerva 1954 supera il valore di 3 mila euro. Una cifretta niente male per una moneta dal peso di pochi grammi.