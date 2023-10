Casalinghe, arriva il bonus da 400 euro: ecco tutti i dettagli su come ottenerlo

Per far fronte alla crescente disoccupazione, l’Unione Europea crea il “Bonus Casalinghe”: ecco chi può farne richiesta e in che modo.

A causa di vere e proprie crisi, come la recente pandemia, in anni recenti molte aziende hanno dovuto chiudere e licenziare personale, portando a una significativa perdita di posti di lavoro.

Molti individui si sono trovati disoccupati e hanno dovuto affrontare aumenti di costi in vari settori, come bollette e spesa quotidiana. Il Bonus Casalinghe è la risposta messa a punto per sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Si tratta di un programma dell’Unione Europea che mira a fornire supporto economico a uomini e donne che si dedicano alle attività domestiche e alla cura della casa senza percepire alcun reddito.

L’obiettivo principale è quello di offrire un concreto aiuto a questa categoria di individui svantaggiati, permettendo loro di riqualificarsi e reintegrarsi nel mondo del lavoro. Ecco come funziona.

Una misura per contenere i danni delle crisi

I fondi utilizzati per erogare il Bonus provengono dall’Unione Europea, consentendo al governo di investire nella creazione di nuovi posti di lavoro e nella crescita economica del Paese. È importante sottolineare che questa misura, oltre a non essere limitata alle donne, è esente da imposte ed è destinata a madri single e a donne e uomini che, per scelta o necessità, si trovano fuori dal mondo del lavoro.

È inoltre importante notare che i beneficiari del Bonus non riceveranno il sostegno in forma di denaro, come avviene per altri bonus: il Bonus Casalinghe è un finanziamento diretto a enti di formazione, sia pubblici che privati, al fine di erogare corsi di formazione su misura. L’accesso a questi corsi, utili per la riqualificazione professionale e l’aggiornamento delle competenze, è completamente gratuito per chi ne fa richiesta. I corsi finanziati dal Bonus Casalinghe coprono una vasta gamma di settori, consentendo ai beneficiari di scegliere l’ambito di loro maggiore interesse.

Bonus Casalinghe, modalità di richiesta

Purtroppo, le informazioni relative alla richiesta del Bonus Casalinghe per quest’anno non sono molto chiare. Il Ministero delle Pari Opportunità ha reso pubblico il bando relativo al Bonus Casalinghe destinato agli enti di formazione il 15 dicembre 2021. Le fasi di selezione si sono svolte durante il corso del 2022, ma purtroppo i tempi si sono protratti oltre le previsioni iniziali.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e i tempi di erogazione del Bonus Casalinghe, è necessario attendere nuove comunicazioni dal Ministero per le Pari Opportunità. Di certo sappiamo che i destinatari del bonus dovrebbero essere in regola con l’assicurazione per gli infortuni domestici INAIL e potranno presentare la richiesta rivolgendosi al loro Caf di riferimento.