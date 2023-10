Se trovi questa moneta da 2 euro non fartela scappare, puoi guadagnare fino a 20 mila euro: come riconoscerla

A catturare l’attenzione dei collezionisti e gli appassionati di numismatica, non sono solo le monete antiche, ma anche alcuni esemplari più recenti possono essere particolarmente ambiti.

Sebbene, normalmente ad essere ricercate siano principalmente le monete antiche, anche alcuni esemplari più recenti possono essere piuttosto ambiti dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Ne sono un esempio, alcune monete da due euro. Tant’è che un pezzo particolare può arrivare a valere fino a 20 mila euro.

Ovviamente, come ricordiamo sempre, il discorso non vale per tutte le monete da due euro, ma solo per quegli esemplari considerati rari, dunque, difficili da reperire in giro per via della presenza di eventuali errori di conio o perché trattasi di monete commemorative.

In più, affinché una moneta venga considerata di valore, è necessario che si presenti in ottime condizioni. Nello specifico, una moneta rara in condizioni Fior di Conio, può valere davvero un bel gruzzoletto e, come abbiamo anticipato, nel caso di questa particolare moneta da due euro, fino a 20 mila euro. Ma come riconoscerla?

La preziosa moneta da 2 euro

Tra le monete recenti con il valore più alto rientra, senza dubbio, la moneta da 2 euro coniata dal principato di Monaco nel 2007, per commemorare il 25° anniversario della morte di Grace Kelly. Questo esemplare di 25,75 mm di diametro e realizzato in cupronickel, può essere facilmente riconosciuto dalla raffigurazione su uno dei due lati, della moglie del principe Ranieri. La moneta reca, infatti, l’effige della giovane Grace, di profilo sinistro, con uno splendido orecchino ad adornarne il viso. Sull’altro lato, invece, è riportato, come in tutte le monete da due euro, il valore nominale della moneta, i confini dell’UE e dodici stelle dedicate agli stati fondatori collegate da linee verticali.

Come abbiamo specificato prima, si tratta di una moneta di valore perché piuttosto rara (coniata in soli 2 mila pezzi). Ma la quotazione numismatica dipende molto dalle condizioni in cui si trova l’esemplare. Ad ogni modo, la moneta “Grace Kelly” è la moneta da 2 euro più rara e preziosa al mondo.

Si tratta di un esemplare molto apprezzato e ambito dai collezionisti, tant’è che già nel 2013 una moneta da 2 euro “Grace Kelly” è stata venduta ad un’asta per la somma record di 6 mila euro. Attualmente, un pezzo in condizioni Fior di Conio può raggiungere anche i 20 mila euro