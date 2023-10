Rimandi la sveglia ogni mattina? La scienza è dalla tua parte: incredibile ma vero

Se hai l’abitudine di attivare ogni mattina la funzione posticipare la sveglia, continua senza alcun senso di colpa! Secondo la scienza fai bene, ecco perché.

Soprattutto con l’arrivo dei primi freddi, il letto ben caldo è davvero difficile da lasciare. Pertanto, sono tantissime le persone che si ritrovano a posticipare più e più volte la sveglia ogni mattina. I classici “ancora cinque minuti” che in quel momento sembrano fondamentali per sentirsi più riposati. Ma rimandare la sveglia ogni mattina è davvero una buona idea?

Ebbene, nonostante molti esperti sostengano che posporre la sveglia sia una cattiva abitudine perché non farebbe altro che rendere la giornata più difficile da affrontare, un recente studio sembra smentire questa tesi. Contrariamente al pensiero comune, la ricerca ha evidenziato come rimandare la sveglia mattutina di 5 o 10 minuti non solo non comporti effetti negativi sull’umore o sulla sensazione di riposo, ma potrebbe addirittura facilitare la giornata.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Sleep Research è frutto di un questionario sottoposto a circa 1.700 volontari, di cui il 69% si è rivelato essere spegnitore seriale di sveglie. Ebbene ad essere esaminati sono stati gli effetti di questa pratica ed ecco cosa è emerso.

Rimandare la sveglia fa bene! Ecco perché

Secondo i dati emersi dallo studio condotto da Tina Sundelin, psicologa e ricercatrice sul sonno, chi pospone la sveglia non avrebbe gli effetti di cui tutti parlano. Lo studio, infatti, ha evidenziato che non ci sarebbe alcuna differenza nella qualità del sonno tra chi rinvia la sveglia e chi no. Nello specifico, non sono state rilevate differenze rilevanti nei livelli di cortisolo (ormone dello stress), nella sonnolenza mattutina, nell’umore e nella qualità del sonno complessiva. Anzi, dai risultati di diversi test mattutini è emerso che chi aveva l’abitudine di posporre la sveglia sembravano anche più vigile al risveglio.

Proprio come spiega Sundelin “La ragione più comune per rimandare la sveglia è che si è troppo stanchi, ma molti lo fanno semplicemente perché è una sensazione piacevole”.

Insomma, rimandare l’arrivederci al caldo letto con più allarmi successivi non fa male, al contrario, sembra essere un efficace stratagemma per svegliarsi meno storditi al mattino, soprattutto, per chi ha l’abitudine di andare a letto un po’ più tardi. Un ottima notizia per i più pigri!