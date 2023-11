Vivere con 500 euro al mese in Italia: è possibile? La risposta che non ti aspetti

Nel nostro Paese, è possibile vivere dignitosamente con soli 500 euro al mese? Un traguardo, senza dubbio, difficile ma possibile seguendo alcuni piccoli accorgimenti.

L’impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi ha messo in seria difficoltà tantissime famiglie italiane, che fanno sempre più fatica a sbarcare il lunario.

Nonostante, le diverse misure di sostegno economico, messe in campo dalla squadra di Governo, di questi tempi, gestire in tranquillità le proprie finanze è diventata un’impressa piuttosto ostica. Per cui, è in costante crescita il numero di persone che riesce a malapena ad arrivare a metà del mese potendo contare su un’entrata di soli 500 euro al mese.

Eppure, stando attenti ad alcuni dettagli, vivere con 500 euro al mese è possibile. Chiaramente, è fondamentale stare attenti a gestire il proprio denaro in maniera corretta. Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare e farcela.

E’ possibile vivere con 500 euro al mese?

In tanti si chiedono come sia possibile vivere con un’entrata di soli 500 euro al mese. Ebbene, si tratta senza dubbio di un obiettivo ostico, ma raggiungibile se messe in campo alcune strategie. Ovviamente, quando si ha a disposizione poco denaro è fondamentale gestirlo in maniera perfetta, vediamo come fare passo per passo.

Il primo passo per riuscire a cavarsela con un’entrata di soli 500 euro è eliminare le spese non necessarie. Prima di buttarsi a capofitto nell’acquisto di qualcosa, dovremmo domandarci se quell’articolo ci serve davvero o se è possibile rimandare. Una buona idea per evitare di cadere in tentazione, potrebbe essere quella di uscire da casa con pochi soldi nel portafogli e lasciare a casa la carta di credito. Un altro importante accorgimento da adottare per riuscire a vivere con 500 euro al mese, è stare attenti alle spese da sostenere per alimenti e indumenti. Chiaramente, si tratta di prodotti di prima necessità, quindi è impossibile evitare questa spesa, ma anche in questo caso si può effettuare un adeguato lavoro di risparmio. Ad esempio, potrebbe essere una buona soluzione evitare cibi confezionati, ma preferire prodotti di stagione locali da preparare a casa. Per gli indumenti, meglio utilizzare quelli a disposizione e comprare qualcosa solo quando manca davvero.

Infine, un occhio particolare va da dato ai consumi di acqua, luce e gas. Le bollette possono incidere notevolmente sul budget mensile a disposizione, quindi evitiamo inutile sprechi e utilizziamo i dispositivi maggiormente energivori come, ad esempio, lavatrice e lavastoviglie, solo a pieno carico e nelle fasce orarie più economiche.