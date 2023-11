Galateo degli inviti a cena: cosa portare (e cosa no) per fare bella figura con i padroni di casa

Non tutti lo sanno, ma esistono regole ferree riguardo a cosa è meglio portare quando si va a cena a casa di amici.

A chi non piace ricevere un invito a cena a casa di amici? Eppure, spesso, dopo aver accettato ci assale il dilemma su cosa è meglio portare per fare bella figura con i padroni di casa. Ebbene, non tutti lo sanno, ma in merito, il Galateo ha indicazioni ben precise, che vanno necessariamente rispettate per evitare errori.

Quando si è invitati a casa di qualcuno, infatti, è bene seguire scrupolosamente delle norme comportamentali anche sul regalo con cui presentarsi. Va specificato che, secondo quanto riportato dal galateo, non è obbligatorio presentarsi con un pensierino per i padroni di casa, ad esempio, quando si va a cena da amici che vediamo spesso o da familiari, ma è certamente considerato un gesto di buona educazione.

Per quanto riguarda la scelta, ci pensa il galateo a non farci toppare! Allora andiamo al sodo e vediamo quali sono le regole da seguire secondo il Galateo degli inviti a cena.

Cosa portare (e cosa no) se si è invitati a cena

In pochi lo sanno, ma esistono delle regole da seguire anche sul pensierino da portare quando si è invitati a cena da amici. Ci sono cose che secondo il galateo degli inviti a cena è meglio evitare. Per non toppare è assolutamente vietato portare il dessert, un regalo personale o un vino particolare. Meglio evitare anche i regali molto costosi, che potrebbero mettere in imbarazzo altri ospiti, oppure, regali kitsch o impacchettati in modo pacchiano.

Secondo il galateo per essere un invitato perfetto è ok portare una composizione floreale, ad esempio, per omaggiare la padrona di casa, oppure, in alternativa un vino dolce o uno champagne. Il galateo promuove, tra i cadeaux per i padroni di casa, anche una grappa o un liquore oppure un piccolo dono per la casa come, ad esempio, un piccolo oggetto da cucina o una decorazione, facendo attenzione a non spendere molto.

Infine, se i padroni di casa hanno dei figli, una buona idea potrebbe essere presentarsi con un regalino per loro, chiaramente, adatto alla loro età e alle loro passioni. Ovviamente, per evitare brutte figure è fondamentale arrivare puntualissimi e consegnare il regalo direttamente nelle mani dei padroni di casa, senza tante cerimonie né spiegazioni, ma semplicemente ringraziandoli per l’invito!