Come conquistare un uomo? Ecco tutte le strategie di seduzione che faranno capitolare chiunque

Vuoi conquistare un uomo che ti interessa? Per centrare l’obiettivo devi conoscere queste strategie di seduzione.

Il pensiero comune è che per conquistare un uomo basti essere una donna fisicamente bella, avere una forma invidiabile o essere una sex bomb. Niente di più sbagliato! Se è vero che la prima forma di attrazione che nasce in uomo è quella fisica, è pur vero che per conquistarlo deve essere messo in atto un abile gioco di seduzione, fatto di giochi di sguardi, divertimento, piccoli contatti e un tocco di mistero.

Sebbene, non esistano delle vere e proprie regole in fatto di seduzione, ci sono delle efficaci strategie che possono aiutarti far capitolare il tuo lui. Si tratta di piccoli trucchi che per tantissime donne si sono rivelati molto utili.

Prima, però, è necessario precisare che gli uomini non sono tutti uguali, quindi per far innamorare l’uomo dei tuoi sogni, bisogna innanzitutto osservarlo bene e studiarlo.

Le strategie di seduzione per conquistare un uomo

Come abbiamo accennato, non esistono delle regole precise per sedurre e conquistare un uomo, esistono però delle strategie che, se messe in atto, possono contribuire a suscitare l’interesse del tuo lui. Innanzitutto, anche se non è tutto, la bellezza fa tanto, quindi, prenditi cura di te e punta su un look che possa valorizzarti. Questo non significa necessariamente indossare abiti sexy, ma significa essere curate, ben vestite, mettendo in evidenza i punti forti del proprio corpo.

Nel gioco della seduzione ha un ruolo importantissimo anche lo sguardo. Cerca di stabilire sempre un contatto visivo con lui, guardalo fisso negli occhi in modo da fargli capire l’interesse che provi nei suoi confronti. Non trascurare, poi, il linguaggio del corpo. Per sedurre un uomo a volte basta anche semplicemente giocare con una ciocca di capelli, schiudere le labbra o accarezzarsi il collo.

Se vuoi che il tuo lui capitoli, non avere paura di esporti, magari offrendogli qualcosa da bere o fare qualche battuta maliziosa, facendo attenzione a non sbilanciarsi troppo o cadere nella volgarità. Non trattenerti nel mostrarti attratta fisicamente da lui. Quindi, se ti viene naturale trova il modo di creare un minimo contatto fisico con lui, è sufficiente ad esempio, toccagli il braccio o la mano mentre conversate. Ricorda poi, che gli uomini amano essere ascoltati, per cui, mostra interesse per quello che ti racconta, gli farà capire che per te è una persona speciale. E, senza esagerare, fagli dei complimenti, anche gli uomini li adorano, talvolata anche più delle donne!