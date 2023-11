Il trucco da ricchi che ti consente di avere sempre soldi da usare a tuo piacimento

Scopriamo in che modo è possibile avere sempre a disposizione del denaro da poter utilizzare per le proprie esigenze e i propri sfizi personali. Si tratta di un trucchetto sbalorditivo

I soldi non fanno la felicità eppure aiutano a vivere a meglio. Quante volte ci siamo ripetuti questi frase facendone una sorta di mantra da dover necessariamente seguire. D’altronde è innegabile che servano per soddisfare le esigenze primarie come acquistare il cibo da mettere a tavola o per pagare le bollette a fine mese.

Purtroppo però soprattutto in questa fase non è semplice averne a sufficienza per poter compiere tutte le azioni che più ci aggradano. D’altronde con i rincari generali sui prezzi della maggior parte dei prodotti bisogna fare delle scelte per poter badare alle questioni più importanti. Grazie ad un piccolo trucco però è possibile avere sempre del denaro in tasca e si può evitare di andare in affanno.

Come non rimanere mai senza soldi: ecco come fare

Basta semplicemente emulare i ricchi. Detta così può sembrare una soluzione cervellotica ed invece è più semplice di quanto si possa pensare. Basta pianificare le spese così come fanno loro. Il mito secondo cui chi ha maggiori disponibilità spende di più è ormai svanito. Chi ha grandi possedimenti pondera le proprie spese in modo tale da avere sempre delle liquidità a disposizione, che possono essere utili per far fronte ai periodi di magra.

Ma come attuare questo piano nella pratica? Basta redigere una sorta di bilancio familiare così da poter tener sotto osservazione le varie uscite e capire quali si possono evitare e quali magari ammortizzare. Il primo passo però è sommare la propria ricchezza e capire quali sono le entrate dei vari membri del proprio nucleo familiare. Con questo calcolo si ha contezza delle risorse a disposizione.

Il passaggio successivo è dividere le spese fisse da quelle variabili ed eventualmente aggiungere quelle extra relative agli svaghi. Sottraendo tutto ciò è possibile comprendere quanto avanza e metterlo in cascina per eventualmente utilizzarlo nei momenti di difficoltà o per realizzare dei progetti futuri.

Se invece non dovesse avanzar nulla o peggio ancora si riscontra un saldo negativo allora è bene fermarsi a riflettere su quali modifiche apportare al proprio stile di vita. Tagliare le spese superflue e cercare di risparmiare su alcune di quelle principali a quel punto diventa un obbligo. Possono essere dei consigli utili in tal senso fare la spesa sfruttando le offerte sui prodotti di prima necessità e abbassare il riscaldamento durante le ore notturne per ridurre le spese in bolletta.