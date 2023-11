Poste Italiane pronta ad elargire un bonus da 1.000 euro: ecco chi potrà riceverlo

La conferma arriva direttamente da Poste Italiane che ha annunciato il versamento del bonus del valore di 1.000 euro concordato lo scorso agosto

In virtù dell’aumento dei ricavi (di circa il 7% per un ammontare complessivo di circa 9 miliardi di euro) appurato nei primi nove mesi del 2023 Poste Italiane ha deciso di varare un Bonus per aiutare una specifica categoria a far fronte al periodo caratterizzato dall’inflazione galoppante e dal rincaro dei prezzi generali.

A dichiarare lo scopo di questo sussidio è stato l’amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante che ha dichiarato inoltre che sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-2026. Tornando al premio già ipotizzato lo scorso agosto sarà di 1.000 euro e arriverà prossimamente.

In cosa consiste il bonus 1.000 euro e quando sarà erogato

A beneficiare di questo aiuto saranno i dipendenti dell’azienda. Infatti grazie al loro prezioso lavoro è stato possibile raggiungere questi ottimi risultati nei primi tre trimestri dell’anno. Saranno erogati in particolar modo al dipartimento di Distribuzione, Corrispondenza e Pacchi che hanno fatto registrare tutti un incremento con crescite importanti dovute sia all’aumento del volume dei pacchi registrati sia alla revisione delle tariffe varata dall’azienda che ha portato ad un aumento della domanda.

Dunque la diversificazione dei servizi tanto voluta dall’azienda ha portato non solo ai risultati sperati ma anche al superamento di quanto prestabilito. Del Fante ha infatti confermato la crescita anche nei settori di Pagamenti e nell’offerta Mobile. Il tutto grazie ad un potenziamento e consolidamento delle strategie appositamente dedicate alla digitalizzazione.

Un’altra buona notizia è arrivata anche dal settore Posta Energia che ha registrato un incremento di contratti firmati decisamente notevole assestandosi su una quota di 400.000 euro. Dunque tutti i fattori si sono concatenatati nel verso giusto e hanno permesso la buona riuscita dei vari business ideati da Poste Italiane.

Tornando al lauto bonus, i dipendenti di Poste Italiane lo riceveranno in busta paga già a partire dal mese di Novembre. L’auspicio è che possa davvero essere utile per far fronte a questa situazione piuttosto delicata venutasi a creare a livello globale. Il potere d’acquisto è drasticamente diminuito e soprattutto per una famiglia con figli a carico può essere decisamente sacrificante. Per questo ben venga un aiuto, a testimonianza che esistono ancora i casi in cui a seguito del raggiungimento di un importante risultato aziendale ci può essere un degno riconoscimento per i dipendenti che hanno lavorato sodo per poter poterlo raggiungere.