Bonifico istantaneo, arriva la svolta: ecco come funziona con le nuove regole

L’unione europea ha introdotto nuove regole che hanno un impatto anche sui bonifici istantanei. Ecco cosa cambia.

La svolta che intendono dare le istituzioni europee per favorire la crescita economica dell’Unione ha introdotto alcune novità in merito ai bonifici istantanei.

Prima di entrare nel merito, però, è opportuno ricordare che il bonifico istantaneo differisce dal tradizionale bonifico, ovvero, quello ordinario. Infatti, la peculiarità del bonifico istantaneo, proprio come suggerisce il nome, è l’azzeramento delle consuete tempistiche. Il denaro passa da un conto all’altro nel giro di pochi secondi, 10 al massimo. Proprio come i bonifici ordinari, il trasferimento di denaro istantaneo può essere effettuato in qualsiasi momento della giornata tramite il proprio home banking, basta avere a disposizione l’iban del conto corrente beneficiario, il nominativo, l’indicazione dell’importo da trasferire e la causale dell’operazione.

Tuttavia, questo tipo di operazione non è molto diffusa, questo principalmente perché spesso ha dei costi piuttosto elevati. Ci sono istituti di credito in cui i costi di commissione arrivano addirittura a 25 euro. Per cui, l’utilizzo dei bonifici istantanei è crescita molto lentamente negli anni. La svolta è arrivata solo con l’introduzione delle nuove regole dell’Unione Europea. Vediamo allora cosa cambia.

Bonifici istantanei: cosa cambia

I bonifici istantanei hanno preso piede molto lentamente nel nostro Paese, il mancato successo di questa operazione è stata causata principalmente dagli alti costi di commissione proposti da molti istituti bancari. Ovviamente i costi variano da banca a banca, e se da un lato c’è chi offre il servizio gratuitamente, dall’altro ci sono istituti che arrivano a far pagare 25 euro di commissioni.

Ebbene, la svolta è arrivata con il voto favorevole del Parlamento europeo alla riforma dei pagamenti nell’area Sepa. Le istituzioni europea hanno stabilito, infatti, che i bonifici istantanei non dovranno avere costi superiori rispetto a quelli ordinari. Questo significa che le banche dovranno offrire il servizio alle stesse condizioni di quello tradizionale, lasciando la facoltà di scelta al cliente.

L’unione Europea preme anche per far sì che tutti gli istituti di credito dell’area Sepa offrano il servizio di bonifico immediato e che sia possibile riceverli anche se provenienti dall’estero, quindi, da conti correnti tenuti in valute diverse dall’euro. Tutte innovazioni che potrebbero portare diversi benefici, non solo ai privati cittadini ma anche a imprese e Pubbliche amministrazioni.