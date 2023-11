Il lavoro più pagato al mondo nel 2024: puoi guadagnare fino a 11mila euro al mese

Qual è il lavoro che nel 2024 consente di poter avere delle entrate così cospicue? Andiamo a vederlo insieme per capire quali sono le skills richieste

Il mondo del lavoro al giorno d’oggi è decisamente complicato e non sempre si riesce a trovare un impiego che abbini buone condizioni e uno stipendio commisurato. Chiaramente cercando accuratamente in alcuni specifici settori in cui la richiesta è alta si possono trovare delle ottime opportunità.

A tal proposito può tornare molto utile l’analisi di Technopedia, sito specializzato in temi tecnologici, secondo cui il settore della sicurezza informatica è quello maggiormente in espansione sia da un punto di vista dell’importanza sia per quel che riguarda i salari.

Il lavoro dei sogni che consente guadagni faraonici

I dati sono stati presi da Cybersecurity Ventures e offrono degli spunti davvero interessanti in merito a quale sarà il lavoro più pagato nel breve periodo. Infatti la domanda generale di professionisti del settore della sicurezza informatica è aumenta in maniera esponenziale dal 2013 al 2021 comportando un aumento delle assunzioni del 350%.

Secondo quanto scrive Techopedia solo negli Stati Uniti ci sono attualmente 750mila posizioni ancora da assegnare nella cybersecurity e la prospettiva per i prossimi anni è in continua salita. Si prevede che nel 2025 ci saranno oltre tre milioni di posizioni aperte nel settore. Un fattore che chiaramente comporta anche l’aumento degli stipendi visto che le aziende hanno necessità di mettere in organico figure esperte oltre che neolaureati da formare.

Attualmente un esperto di informatica guadagna in media 45mila euro all’anno, ovvero circa 4mila euro mensili. Dunque, un salario sopra la media, ma che può essere anche molto più alto in base al livello di responsabilità. Nei paesi occidentali il guadagno può essere decisamente al di sopra, basti pensare che in USA lo stipendio medio annuo per questo genere di figure è di 120mila dollari annui che corrispondono a 10mila dollari mensili (il cambio in euro è pressappoco il medesimo è quindi 10mila euro).

Chi ha un’esperienza consolidata nel campo (almeno 8 anni), Oltreoceano può aspirare anche a 165mila dollari annui. In Italia chiaramente queste prospettive allo stato attuale non sono minimamente auspicabili, ma chi intraprende questa carriere farebbe bene a valutare l’idea di spostarsi per poter massimizzare i propri introiti e portarli a livello altissimi. All’estero infatti queste figure professionali oltre ad essere pagate meglio sono anche più richieste. Dunque si può scegliere in base alle proprie preferenze se si dispone di un curriculum importante.