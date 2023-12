Iliad, arriva l’offerta Flash per Natale: la concorrenza non può riuscire a far meglio

La nuova tariffa Iliad per Natale 2023 è finalmente arrivata e ha in serbo diverse novità. Ecco in che modo il brand francese vuole conquistare una nuova fetta di clientela

In vista del Natale Iliad ha lanciato la sua allettante proposta. Partita il 6 dicembre 2023 sarà valida fino al 27 dicembre 2023 e ha come intento quello di attirare ulteriori clienti. Prima però di addentrarci nei dettagli di questa proposta flash è bene rammentare che l’attivazione dell’offerta è semplice e veloce.

Basta andare sul sito ufficiale della compagnia telefonica o negli Iliad Corner attraverso i SimBox Iliad o in alternativa nei punti vendita autorizzati. Detto ciò non resta che addentrarsi nei dettagli di questa opportunità che ancora una volta punta su prezzi decisamente bassi e su servizi decisamente interessanti.

Flash Iliad Natale 2023: cosa comprende, dove attivarla e quando scade

Nello specifico comprende 180 GB di dati in 5G che possono risultare fondamentali per poter navigare e guardare video in streaming. I dati però sono solo la punta di un iceberg che contempla anche minuti ed sms illimitati che consentono di poter parlare con chiunque senza sosta.

Il prezzo è di 9,99 euro al mese e resta bloccato per sempre. Per quanto concerne l’attivazione c’è un costo una tantum di 9,99 euro sia per nuovi numeri che per chi effettua una portabilità. Di fatto questa offerta flash natalizia va a sostituire la proposta top di gamma disponibile fino ad ora offrendo allo stesso prezzo 30 GB in più di traffico dati.

Inoltre sono inclusi i classici servizi come segreteria telefonica, hotspot e il servizio “mi richiami”. I minuti e gli sms possono essere riutilizzati nei paesi dell’Unione Europea e ci sono anche 11 GB dedicati per il roaming in Europa. Tra le altre cose l’offerta contempla anche minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Dunque una grande opportunità che seppur corposa lascia come sempre qualcuno scontento. Infatti c’era chi si aspettava un pacchetto più corposo con 200 GB al prezzo di 9,99 o qualcosa a 7,99 anche con meno GB, ma con la navigazione in 5G. Al contempo però bisognerebbe anche sapersi accontentare vista l’enorme garanzia data dal prezzo bloccato per sempre che di questi tempi assume un’importanza ancor più marcata. Per chi fosse interessato a sottoscriverla è bene rimarcare che la Flash Iliad di Natale sarà disponibile fino al 27 dicembre 2023, dopo di che scatteranno le promo per l’anno nuovo in cui Iliad spera di essere ancora protagonista nell’ambito della telefonia mobile.