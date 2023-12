Infertilità e impotenza maschile in aumento: la causa è più semplice di quanto si possa credere

Una recente ricerca ha analizzato le ragioni che stanno portando all’aumento di disfunzione erettile e infertilità tra i più giovani. Ecco cosa è emerso a tal proposito

Sterilità e impotenza sono problematiche che purtroppo affliggono tanti uomini al giorno d’oggi. Al contrario di quanto si pensa comunemente queste dinamiche non riguardano solo coloro che iniziano ad avanzare con gli anni, ma anche i ragazzi in età adolescenziale o poco più grandi.

I dati della ricerca del National Health and Nutrition Examination Survey pubblicata sul Journal of Endocrinological Investigation hanno infatti dimostrato che queste condizioni sono dovute soprattutto ad un fattore che andremo poi ad analizzare. Sono stati presi in esame i livelli urinari di 671 pazienti di sesso maschile ed è emersa una netta differenza tra chi soffriva di queste problematiche e chi invece no.

Impotenza e infertilità: qual è il pericolo numero uno per gli uomini

A quanto pare il tutto è dovuto all’esposizione all’insetticida clorpirifos e ad altri organofosfati. Questi provocano squilibri ormonali importanti e che non sono per niente associati all’età. Un fattore che la dice lunga sugli effetti deleteri di queste sostanze visto che la disfunzione erettile solitamente sopraggiunge negli uomini nella fascia d’età tra i 40 e i 70 anni.

A lanciare l’allarme ci ha pensato anche la Società Italiana di Andrologia secondo cui i danni sono mediati da un’inibizione della funzione ipofisaria, un risotto rilascio di gonadotropine, ormoni che stimolano la funzione testicolare. Nello specifico gli studi condotti sugli animali esposti a questi pesticidi hanno riscontrato danni istologici sulla polpa testicolare e ridotta spermatogenesi.

Ciò comporta una riduzione del numero degli spermatozoi nel liquido seminale. Per effetto di ciò si può chiaramente affermare che i pesticidi sono responsabili non sono dei danni quantitativi, ma provocano anche delle alterazioni qualitative come i difetti della funzione degli spermatozoi, le alterazioni del materiale genetico o le ossidazione cellulare.

Dunque a maggior ragione sarebbe opportuno avere sempre più cura dei cibi che si acquistano e della loro provenienza. Nella società dei prodotti trattati all’ennesima potenza è sempre più probabile imbattersi in qualcosa di non propriamente sano e che può comportare degli effetti assolutamente nocivi. Oltre a far male per altri svariati motivi però riducono la possibilità di poter concepire e fanno precipitare gli uomini in un baratro profondo da cui è molto difficile riemergere, soprattutto quando sopraggiunge la disfunzione erettile prematura, che non consente di poter “amare” come prima.