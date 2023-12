Navigare velocemente in Italia: chi c’è in testa alla classifica delle reti domestiche

Avere una connessione potente è ormai una necessità, ma quale operatore offre i migliori servizi in Italia? Lo svela una classifica.

La necessità di una connessione internet veloce è diventata pressante per una vasta gamma di utenti, non solo per chi si dedica al gioco online ma anche per chi legge, guarda serie TV o film in streaming.

La ricerca di una linea stabile e veloce non è più un vezzo: con l’avvento della pandemia, che ha visto moltissime aziende optare per la formula smartworking, una connessione potente è diventata fondamentale.

In Italia, la domanda su quale operatore offra la migliore connessione è più che mai al centro dell’attenzione, e i risultati potrebbero sorprendervi.

Curiosi di conoscere il miglior operatore possibile nel nostro paese? La risposta è complessa, ma è possibile stilare una classifica.

La corsa all’ottimizzazione della fibra ottica

È importante sottolineare che non tutte le connessioni internet che raggiungono le nostre case sono uguali, poiché ci sono diverse tipologie di connessioni. Prendiamo ad esempio la fibra ottica, una delle tecnologie più avanzate disponibili: non tutto il territorio italiano è ancora cablato, quindi non sempre è possibile usufruire di una connessione su fibra ottica che vada direttamente dalla centrale fino alle abitazioni. In merito a questo, si distinguono due tipi di connessioni via fibra: FTTC e FTTH.

FTTC, ovvero “Fiber to the Cabinet,” identifica una linea in fibra ottica che arriva dalla centrale e termina al cabinet, ossia all’armadio di distribuzione nella strada. Da lì, il collegamento prosegue in modo tradizionale, tramite fili di rame. Al contrario, FTTH, “Fiber to the Home,” indica una connessione in cui i cavi in fibra ottica arrivano direttamente nell’abitazione dell’utente. La competizione tra gli operatori è sempre più intensa, spingendo l’industria a migliorare costantemente le proprie infrastrutture per garantire connessioni veloci e affidabili a tutti gli utenti.

I migliori operatori per il territorio italiano

Questo dettaglio è cruciale per valutare la velocità della connessione, poiché una connessione completamente su fibra ottica offre prestazioni superiori. Per misurare la velocità della vostra connessione, potete eseguire facilmente uno speed test, che fornisce dettagli sulla velocità di download, upload, latenza, jitter e perdita di pacchetti: le soluzioni online per eseguire questo test sono molteplici e affidabili.

Secondo una recente indagine condotta da nPerf sulle prestazioni delle connessioni internet in Italia, Fastweb si è classificato al primo posto per la connessione più veloce, considerando tutte le tipologie di connessioni. Al secondo posto c’è Windtre, seguito da Vodafone al terzo posto. Per quanto riguarda la fibra ottica, Fastweb si riconferma al primo posto, seguito da Tim al secondo e Iliad al terzo. Questi risultati offrono agli utenti una guida preziosa nella scelta dell’operatore che meglio soddisfi le loro esigenze di connettività.