Vincite non riscosse: dove vanno a finire? | Interi milioni scomparsi nel nulla

La frequenza di vincite di giochi d’azzardo mai riscosse è più alta di quanto crediate: ecco quali sono le più alte della storia.

Quando si tratta di giochi d’azzardo e lotterie, il sogno di una vita può materializzarsi in un biglietto fortunato, ma cosa succede quando il fortunato vincitore non si fa mai avanti?

Le vincite non riscosse rappresentano non solo storie di sogni infranti, ma anche un affascinante capitolo nella storia del gioco d’azzardo.

Parliamo di veri e propri tesori abbandonati e misteri senza soluzione che continuano a catturare l’immaginazione di chi sogna di vincere la grande fortuna.

Le vincite non riscosse rappresentano un fenomeno affascinante e misterioso che ha lasciato dietro di sé storie di tesori abbandonati e milioni scomparsi nel nulla.

Quali sono le vincite mai riscosse più alte della Storia?

La maggior parte delle vincite più alte della storia e mai riscosse sono collocate negli Stati Uniti, un paese che ha fatto del gioco d’azzardo una vera e propria forma d’intrattenimento, dedicando ad esso intere città-casinò come Las Vegas. Il primo caso riportato risale al settembre del 2002, con una vincita da 51,7 milioni che ad oggi non è mai stata ritirata. Qualche mese dopo, nel dicembre 2002, un altro caso: il giocatore Fritzner Bechette, nel Queens, non riscosse la sua vincita da 68 milioni di dollari. L’uomo tentò di fare ricorso, ma senza successo.

Il 2016 ha visto un caso singolare a Los Angeles, quando un vincitore del SuperLotto Plus presentò il biglietto vincitore oltre la scadenza di 180 giorni. Ulteriori indagini rivelarono che il biglietto presentato era stato acquistato in una data e in un luogo diverso da quello realmente vincente: un malinteso che portò a una perdita di 63 milioni. Sempre negli Stati Uniti, in questo caso in Georgia, un vincitore del Powerball rinunciò a un incredibile premio di 77 milioni di dollari. Il biglietto, acquistato a Tallapoosa nel 2019, stabilì un triste record nella storia della lotteria dello stato. Un mistero avvolge la persona che avrebbe potuto vivere il sogno americano, ma ha invece scelto di lasciare che la fortuna sfuggisse tra le dita.

Vincite non riscosse: che fine fanno?

La storia più grande di vincite non riscosse nella storia del gioco si svolge però nel Regno Unito, a Hertfordshire. Nel 2012, un biglietto del valore di 64 milioni di sterline (circa 74 milioni di euro) è rimasto senza proprietario, poiché nessuno si è fatto avanti entro i 180 giorni previsti per reclamare la vincita. Un premio che avrebbe potuto cambiare la vita di chiunque, ma che è rimasto un enigma senza risoluzione.

Il destino di questi milioni abbandonati è altrettanto intrigante. Con un limite di 180 giorni per reclamare il premio, i soldi non riscossi vanno direttamente alle casse dello stato. Nel 2018, gli italiani hanno lasciato scadere oltre 228 milioni di euro in vincite al Lotto, al Superenalotto e ai giochi istantanei come il Gratta & Vinci. Questi fondi finiscono nell’Erario, contribuendo alle finanze pubbliche.