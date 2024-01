Nel 2024 ci sarà un giorno in più: tutte le superstizioni sull’anno bisestile

L’anno bisestile è da sempre visto come portatore di eventi nefasti e di sfortune eclatanti. Andiamo a vedere quali sono le principali credenze in merito

Il 2024 sarà un anno bisestile e avrà quindi un giorno in più che sarà il 29 febbraio. Questo evento si verifica ogni quattro anno e non è visto di buon occhio a livello mondiale. Per rendere l’idea basti pensare che in Italia vige un famoso detto “anno bisesto anno funesto”, il che la dice lunga sull’approccio a queste annate particolari.

Ma sarà vero che porta sfortuna o che comunque non è portatore di buone notizie? In effetti in passato si sono registrati diversi eventi avversi nel corso degli anni bisestili. Basta pensare che nel 2020 è arrivato il Covid e che l’inizio di tutto si è registrato proprio a cavallo del 29 febbraio. Il resto è storia risaputa e ancora oggi in qualche modo tocca farci i conti.

Perché l’anno bisestile è sinonimo di sventure ed eventi funesti

Tra le altre tragedie che hanno colpito il mondo nel corso degli anni bisestili non si possono non menzionare lo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano, il gravissimo terremoto in Irpinia nel 1980 e quello di Messina nel 1908. Chiaramente il tutto è frutto di casualità e di superstizioni, che in virtù di questi spiacevoli accadimenti sono state ampiamente alimentate negli anni.

Le origini del giorno in più ogni quattro anni risalgono all’epoca romana, quando Giulio Cesare decise di apportare questa modifica al calendario per allineare il calendario con il ciclo solare. Già da allora però si erano create delle credenze negative dato che i numeri dispari erano considerati sfortunati dalle divinità.

Inoltre, il mese di febbraio era associato a pratiche di purificazione e riti legati alle divinità delle tenebre e dei morti. Oggi una considerazione del genere farebbe quantomeno sorridere, ma nei secoli scorsi la gente si “nutriva” di queste credenze e le ha tramandate ai posteri senza mai dubitarne.

A confutare questa tesi però ci sono degli avvenimenti positivi che si sono verificati proprio negli anni bisestili come la grande prosperità prima della crisi nel 1928, l’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e la prima mappatura del genoma umano nel 2000. In alcune culture è vissuto addirittura un giorno fortunato come ad esempio in quella cinese. In Irlanda il 29 febbraio ha una connotazione alquanto curiosa visto che viene considerato come un giorno propizio in cui le ragazze chiedono ai loro partner di sposarle. Più lieto fine di così?