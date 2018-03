Glossario di trading: che cosa sono i CFD?

I contratti per differenza (più noti come CFD, dall’inglese contracts for difference) sono strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal valore di altri tipi di strumenti di investimento.

In pratica, invece di negoziare o scambiare fisicamente un’attività finanziaria, con il CFD le due parti convengono per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell’attività sottostante che intercorre nel lasso di tempo tra l’apertura dell’operazione e la chiusura della medesima. Una parte viene definita acquirente e l’altra viene definita venditrice. La parte acquirente realizza un guadagno nel caso in cui il valore dell’attività aumenti, e una perdita nel caso in cui tale valore diminuisca. Invece la parte venditrice realizza una perdita a fronte dell’aumento del prezzo dell’attività e un guadagno se tale prezzo diminuisce. I CFD sono quindi degli strumenti derivati che permettono agli investitori di trarre vantaggio dal rialzo (posizione long) o dal ribasso (posizione short) del prezzo di attività finanziarie sottostanti e sono spesso usati per speculare in questo tipo di mercati.

Quando per esempio contratti di questo tipo sono applicati alle quote di capitale, diventano azioni derivate che possono essere utilizzate dagli investitori per speculare sui movimenti del prezzo delle azioni, senza per forza possedere fisicamente lo strumento sottostante.

I CFD sono attualmente disponibili molti paesi del mondo tra cui l’Italia, ma non lo sono negli Stati Uniti a seguito delle restrizioni imposte dalla US Securities and Exchange Commission riguardanti gli strumenti finanziari over the counter (OTC).