IQ Option: piattaforma per il trading di opzioni binarie

IQ Option è uno dei più importanti servizi per le transazioni online sulle opzioni binarie, rispondente ai criteri stabiliti dalla CONSOB e disponibile anche in lingua italiana.

Sulle nostre pagine ne parliamo spesso, ma solo per essere chiarissimi, rispieghiamo che cosa sono le opzioni binarie. Sono dei contratti che riservano al loro possessore il diritto, ma non l’obbligo (per questo si chiamano “opzioni”), di comprare o di vendere l’asset su cui è iscritta l’opzione (il cosiddetto sottostante). Si chiamo opzioni binarie perché in questo caso l’investimento può avere due soli possibili esiti: previsione giusta o sbagliata. In parole povere le opzioni binarie sono una sorta di scommessa sull’aumento o la diminuzione di prezzo del titolo prescelto che l’investitore piazza quando ritiene di poterne trarre un’effettiva conveniente.

Su una piattaforma di trading come quella di IQ Option, l’investitore non ha un compito difficile: deve soltanto selezionare una determinata opzione e indicare quale andamento prevede per il suo prezzo (in salita o in discesa) ed entro quale lasso di tempo. Il sottostante delle opzioni può essere costituito asset di vari tipi (forex – ovvero valute, materie prime, indici, azioni). La procedura della transazione avviene in maniera automatica e alla scadenza temporanea indicata si ottiene il responso della transazione effettuata.

Almeno in linea teorica le opzioni binarie possono ripagare ampiamente il capitale investito e non è un caso che questa forma di investimento riscuota successi crescenti presso gli investitori retail: il meccanismo è molto intuitivo, flessibile, rapido e potenzialmente assai redditizio (molto spesso è concepito come un modo per conseguire dei profitti legali al di fuori del reddito da lavoro). Un ulteriore vantaggio di un servizio di trading come quello di IQ Option è che consente di investire anche somme di denaro molto contenute, a differenza di altri prodotti finanziari.

Come iniziare a fare trading sulla piattaforma IQ Option? In primo luogo bisogna effettuare il download dell’applicativo, installarlo sul proprio PC, laptop, smartphone o tablet. Il software può essere utilizzato in qualsiasi luogo o momento, anche quando si è in viaggio. L’interfaccia fornisce informazioni chiare su tassi di cambio, andamento degli indici di borsa e delle materie prime.

A tutti i principianti è consigliabile iniziare con la modalità demo, che permette di impratichirsi senza correre il rischio di perdere denaro vero. Sfruttando il materiale per il training sul sito si può essere informati sui vari tipi di strategie e di modelli per migliorare la resa del proprio trading e di conseguenza anche i guadagni.

Disclaimer:

Le transazione proposte dalla piattaforma IQ Option sono considerate operazioni ad alto rischio finanziario e la loro esecuzione può rivelarsi rischiosa. In caso di acquisto degli strumenti finanziari e dei servizi proposti dal sito, potreste sostenere perdite parziali o totali dei fondi investiti. Sconsigliamo di investire in questi strumenti se la perdita di questi fondi non sarebbe per voi economicamente sostenibile.