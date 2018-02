Come posso ottenere dei bitcoin gratis?

Dove trovare dei bitcoin gratis? È una domanda comune posta dai principianti nel mondo dei bitcoin. La risposta è: mediante i faucet (letteralmente: “rubinetti”). Per chiarezza diciamo subito che non ne trarrai granché, ma è comunque un modo gratuito per iniziare.

I faucet, come suggerisce il nome, sono una specie di rubinetto gocciolante, dove al posto dell’acqua scendono delle piccole quantità di crittovaluta. Proprio come l’acqua che cade da un rubinetto e richiede un po’ di tempo per accumularsi in una goccia, gli utenti devono aspettare un certo lasso di tempo prima di poter raccogliere le monete.

I faucet bitcoin (ma possono esserlo di qualsiasi crittovaluta) sono sistemi che dispensano ricompense sotto forma di una piccola frazione di bitcoin per i visitatori di un sito. Tali premi sono erogati a determinati intervalli di tempo.

Perché esistono i faucet?

I premi vengono concessi per attirare visitatori alla pagina web del faucet che contiene pubblicità. Gli inserzionisti pagano il proprietario del sito per visualizzare questi annunci. I costi pubblicitari sono calcolati in base al costo per mille impressioni (CPM). Ciò significa che se il sito riceve più visitatori e se ogni visitatore trascorre più tempo sul sito, il proprietario del sito ottiene più denaro dagli annunci visualizzati. Questi premi attirano più visitatori ed essi tornano regolarmente sul sito del faucet per ottenere i loro premi.

In parole semplici: i faucet ricevono visitatori ripetitivi sul sito; a sua volta, il proprietario del sito ottiene più denaro dagli inserzionisti.

I faucet svolgono anche un ruolo importante nell'”ecosistema” bitcoin e delle crittovalute. Incoraggiano più persone a capire e ad adottare le crittovalute.

Chi usa i faucet bitcoin?

Se capisci il concetto di bitcoin e come funziona questo mondo, ti sarà subito chiaro che la quantità di bitcoin distribuita dai rubinetti ha un valore trascurabile. Non perdere tempo a rivendicare questi premi. La maggior parte dei visitatori che usano questi rubinetti sono principianti, stanno ancora imparando a conoscere bitcoin o le altre crittovalute. Per questi ha senso porre la domanda successiva:

Come usare i faucet?

L’uso di un rubinetto è molto semplice. Una volta che visiti la pagina web del faucet, devi inserire l’indirizzo del tuo portafoglio bitcoin o l’e-mail associato al tuo portafoglio. Un timer inizierà a contare la quantità di tempo che trascorri sul sito. Una volta trascorso un certo periodo di tempo sul sito, puoi richiedere il tuo premio facendo clic sul pulsante “Richiedi ora” o su un tasto simile. Dovrai dimostrare di essere un “essere umano” riempiendo un captcha o risolvendo un semplice problema matematico (ciò impedisce a qualsiasi script automatico di rivendicare i premi a intervalli regolari). Il tuo premio verrà accreditato al raggiungimento della soglia minima richiesta dal faucet.

In genere i rubinetti hanno un intervallo di tempo minimo tra le richieste di ciascun visitatore: questa durata varia da 5 minuti a 24 ore, a seconda del faucet.

Dove posso trovare i rubinetti bitcoin?

Li puoi trovare semplicemente cercando l’espressione “bitcoin faucet” su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca di tua scelta. Il numero di risultati che otterrai ti sorprenderà. Troverai centinaia di rubinetti bitcoin tra cui scegliere. Allora vai avanti, esplora e guadagna qualche satoshi mentre lo fai. (1 Satoshi = 0,00000001 BTC, cioè il centesimo di milionesimo di BTC)

Ecco alcuni rubinetti bitcoin che puoi esplorare:

Moon Bitcoin

Freebitcoin

Bonus Bitcoin