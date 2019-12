Acquista e paga in sicurezza i tuoi regali natalizi online

Milioni di persone acquisteranno online durante le prossime festività natalizie.

E mentre ordinano, in alcuni casi, ci saranno dei criminali che proveranno a rubare i dati di queste carte di credito.

Come tenere al sicuro la nostra carta di credito

Acquista da computer con installato un software antivirus aggiornato e controlla sempre che la connessione sia protetta. Cerca sempre il simbolo del lucchetto https nella finestra del browser quando acquisti online.

Evita di usare i motori di ricerca per trovare prodotti perché i truffatori possono posizionare i risultati della ricerca che vedi con siti scam. Cerca invece i siti web di ogni singolo rivenditore a cui potresti essere interessato.

Fai attenzione a e-mail, messaggi di testo, annunci pop-up e post su Facebook e Twitter che promettono risparmi fantastici. Fare clic sui collegamenti nei messaggi potrebbe portare a truffe o siti che distribuiscono malware. Inoltre, non aprire gli allegati nelle e-mail che promettono offerte fantastiche.

Non usare mai una carta di debito online. Le carte di credito offrono una maggiore protezione, inclusa la possibilità di presentare una controversia e possibilmente assicurare il tuo acquisto. Se hai diverse carte di credito, scegline solo una per lo shopping online durante le festività natalizie.

Prendi in considerazione di contattare la società della tua carta di credito per configurare una carta di credito virtuale.

Impedisci ai ladri di ritirare i tuoi pacchi

Oltre a rubare i dati delle carte di credito, si stima che i criminali, in questo modo e soprattutto negli Stati Uniti, abbiano rubato più di 30 milioni di pacchi durante le festività natalizie dell’anno scorso. La protezione della consegna del pacco inizia prima che arrivi a casa tua – inizia quando effettui l’ordine.

Se non sarai a casa, puoi fare in modo che l’ufficio postale conservi il pacco fino a quando non puoi ritirarlo.

Quasi tutti i siti web di e-commerce offrono il tracking della consegna dei pacchi al momento dell’ordine, ed è una buona idea approfittarne. Scopri quando dovrebbe arrivare il pacco e controlla la sua posizione durante il processo di consegna.

Quindi ricorda di utilizzare non solo sistemi di pagamento protetti, ma anche di fare attenzione al processo di spedizione.

Pagamenti attraverso le Gift Card

Le Gift card possono essere il regalo perfetto per quelle persone dai gusti difficili. Molto spesso sono delle carte di pagamento che permettono di acquistare su diversi siti. Ma anche in questo caso, una strategia popolare utilizzata dai criminali è di scansionare o annotare il numero di carta prima che questa sia venduta e di utilizzare i fondi prima del legittimo utilizzatore. Quando acquisti carte regalo fisiche dallo scaffale, ispezionale attentamente per assicurarti che non vi siano manomissioni e non riesci a vedere il codice o il pin. Molti esperti raccomandano di acquistare buoni regalo elettronici online.