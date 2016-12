Tax Doctor: il talent immaginario dei commercialisti #WFEPA

FEPA è un acronimo che sta per Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione. Identifica un innovativo software web based messo a punto dai programmatori dell’azienda TeamSystem Store che può diventare uno strumento di lavoro eccellente per i commercialisti che vogliono assistere i loro clienti con efficienza e know-how, sgravandoli di gran parte del peso del lavoro amministrativo e lasciandoli liberi di dedicarsi al business.

Il programma FEPA è infatti completo e in grado di gestire in maniera semplice tutto il processo digitale connesso alla fatturazione rivolta agli enti pubblici: permette di redigere o caricare rapidamente le fatture in formato XML corredate di firma digitale. E poi di inviarle alla PA tramite SdI (il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate), di ricevere e gestire notifiche e di conservare in versione digitale tutti i documenti.

Il gruppo TeamSystem, attivo da più di 35 anni e leader nella progettazione di software per imprese e professionisti ha lanciato una promozione di lancio per FEPA, offrendo il pacchetto BASIC per 12 mesi a un prezzo di 50 euro invece di 89 euro, includendo quindi 50 fatture al prezzo di appena 1 euro ciascuna.

Smaltire gli arretrati non sarà più un sogno destinato a rimanere tale, questo spiega in maniera vivace e simpatica il video promozionale intitolato Scopri chi è il commercialista TALENTuoso #WFEPA, che potrete visualizzare cliccando sul link. In esso si immagina un talent show riservato a questa categoria di professionisti che si occupano dei rapporti economici o commerciali dal punto di vista organizzativo, finanziario, tributario o giuridico. Perché si parla di “talent”? Perché, come sanno tutti coloro che hanno un minimo di esperienza in questo campo, la fatturazione elettronica diretta alla Pubblica Amministrazione è obbligatoria e quindi non eludibile e richiede non soltanto conoscenza, perizia e talvolta ingegno, ma anche validi ausili pratici, che ottimizzino tempi ed energie profuse.