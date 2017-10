Prestiti veloci: le migliori offerte oggi

Sono sempre più numerose le persone che richiedono un prestito per poter ottemperare ai propri doveri e andare incontro alle proprie esigenze. Ma prima di scegliere un prestito è opportuno effettuare una seria ricerca e optare per quello che fa al caso proprio. Con questo articolo cerchiamo di indagare sulle attuali migliori offerte sul mercato grazie alla consulenza degli esperti di www.prestitipersonali.com.

Sarà possibile confrontare in modo del tutto anonimo le varie offerte che la maggior parte delle finanziarie e delle banche concedono. Una volta individuato quello che fa al caso vostro, potrete collegarvi online e farne richiesta in modo del tutto gratuito ottenendo l’esito in pochissimo tempo.

Fiditalia

Fiditalia rappresenta una delle società di credito maggiormente conosciute a livello italiano, infatti conta 120 agenzie con circa 1 milione di clienti su tutto il territorio nazionale. Opera in questo settore da molti anni, precisamente da ben 30 anni e con il tempo si è sempre di più affermata come società “multicanale” e “multiprodotto”.

Questa società è in grado di garantire dei finanziamenti personalizzati e offrire dei prestiti alle famiglie sotto forma di:

prestiti personali

carte di credito

prestiti usati per servizi e beni;

leasing

Tra i prestiti più convenienti di Fiditalia vi sono quelli che appartengono alla gamma nota come Fidiamo. Trattasi di prestiti a livello personale che vengono concessi nel caso in cui devono essere effettuati degli acquisti e delle spese.

Questa tipologia di prestito viene concessa a i lavoratori autonomi, a tempo determinato e non che hanno un’età compresa tra i 18 anni e massimo 72 anni. Grazie a questa concessione è possibile richiedere una somma di denaro minima di 3 mila euro fino ad un massimo di 30 mila euro che dovranno essere restituiti in un arco di tempo che va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 84 mesi.

Agos Ducato

Un’altra forma di prestito veloce può essere ottenuta da Agos Ducato. Trattasi di una vera e propria società finanziaria che è in grado di agevolare sopratutto i prestiti per le famiglie. Il capitale sociale di questa azienda è cosi suddiviso: per il 39% al Banco Popolare e il restante 61% al gruppo internazionale francese di Crédit Agricole.

Agos è in grado di concedere prestiti sotto varie modalità:

prestiti personali;

leasing e revolving;

l’acquisto di servizi e beni

Questa azienda è presente sul nostro territorio dal 1987, in diverse città anche se la sede principale si trova a Milano. Si tratta di una finanziaria davvero seria in grado di accontentare tutti i clienti con le loro diverse esigenze, in tempi brevissimi e sopratutto con un’assistenza continua e veloce.

Agos Ducato offre diversi prestiti personali tutti accomunati da una caratteristica: la flessibilità. Infatti basti pensare che nell’arco di tempo del finanziamento, il diretto interessato può modificare la cifra inerente alla rata ben 3 volte nell’arco della scadenza del contratto senza ricevere nessuna forma di penale; inoltre si può anticipare la chiusura del finanziamento cosi come si può saltare una rata all’anno del finanziamento in corso pagandolo in seguito.