Con l’applicazione HYPE gestisci e scambi il denaro sullo smartphone

HYPE è un’applicazione per device mobili iOS e Android ideata da Banca Sella. Si tratta di un conto di moneta elettronica che consente agli utenti di avere un IBAN e una carta di pagamento per tutti gli acquisti. Si può comprare online e, grazie alla carta fisica richiedibile a titolo gratuito, effettuare acquisti in tutti i negozi convenzionati con il circuito Mastercard, anche in modalità contactless. Oltre che acquistare, l’utente ha la possibilità di inviare e ricevere denaro con i suoi contatti (sia quelli che sono già diventati degli Hyper, che gli altri). Hype ha un limite di ricarica annuale di 2500 euro. In caso di imprevisto o di non utilizzo, l’applicazione può essere messa in pausa con un semplice tap – in questo modo nessuno potrà più utilizzarla. Hype può anche aiutare a raggiungere un obiettivo di risparmio con la gestione delle spese e la stesura di un piano. La registrazione ad HYPE è gratuita e immediata, e può essere effettuata direttamente online sia da dispositivi desktop che mobile. Il riconoscimento dell’identità avviene tramite selfie o fotografando il proprio documento, senza il bisogno di inviare alcuna pratica cartacea.