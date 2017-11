Buono 3 anni Plus: discreto il rendimento, ma resta l’incognita inflazione

Tra i prodotti di investimento, i Buoni fruttiferi postali hanno tre indubbi vantaggi:

1. sono emessi da Cassa depositi e prestiti e pertanto garantiti dallo Stato italiano;

2. sono meno tassati rispetto agli altri titoli finanziari (l’imposta di cui sono gravati si ferma al 12,50% – caratteristica unica nel suo genere, condivisa soltanto dal BTP Italia)

3. non prevedono spese di sottoscrizione, rimborso o gestione.

Tra le varie tipologie di buoni fruttiferi postali (BFP) attualmente disponibili, è particolarmente interessante il cosiddetto Buono fruttifero postale 3 anni Plus, a tasso fisso, ma vincolato. Frutta lo 0,70% lordo ogni anno, ma per avere questi interessi non può essere liquidato prima di 3 anni dalla sottoscrizione (ovviamente, si può uscire in qualunque momento, ma si perdono gli interessi).

Con una simulazione sul portale di Poste Italiane scopriamo che investendo oggi 10.000 euro in BFP 3 anni Plus, tra 3 anni gli interessi lordi saranno pari a 211,47 euro, con una ritenuta fiscale di 26,43 euro, per un totale netto di 185,04 euro.

Questo tipo di investimento ha il vantaggio di offrire un risultato relativamente buono e certo sul fronte dei rendimenti, ma è comunque sottoposto all’incognita dell’inflazione, il cui andamento è solo parzialmente prevedibile, ma è stato spinto al rialzo dalle numerose iniziative della BCE per rimettere in modo l’economia. Le aspettative degli analisti si attestano ad una media dell’1,4% per l’inflazione nel 2017 e dell’1,2% a fine 2018, anche se nel mese di ottobre vi è stato un nuovo calo rispetto a settembre. In parole povere, comunque, possiamo dire che questo tipo di investimento è oggi meno conveniente rispetto ad alcuni anni fa quando l’inflazione era prossima allo zero.