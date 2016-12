Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati gli investimenti finanziari e in particolar modo il forex trading. Questo perché il trading è diventato uno strumento adatto a tutti, grazie all’ascesa di Internet. Se prima era destinato solo a una nicchia, come istituti bancari o broker specializzati, oggi, invece, chiunque può investire nel trading online.

Detto questo, esistono diverse tipologie di prodotti di investimento tra cui il trader può scegliere: opzioni binarie, CFD (Contratti Per Differenza), forex trading etc.

Forse il mercato più difficile da comprendere è quest’ultimo. Cercheremo di illustrarne brevemente il funzionamento e le caratteristiche e di rispondere alla domanda del titolo: “Il Forex trading è adatto ai principianti?”.

Cosa si intende per forex trading?

Forex è l’acronimo di Foreign Exchange market, ovvero “mercato dei cambi valutari”; esso rappresenta il più grande mercato al mondo senza una sede fisica centrale. In questo luogo virtuale vengono scambiate le maggiori coppie di valute, tramite il cosiddetto tasso di cambio, che è il valore di riferimento per la compravendita di valuta.

Investire nel forex trading significa dunque speculare sul mercato valutario, guadagnando dalla negoziazione di valute estere sfruttando le diverse oscillazioni di prezzo. Il trader può comodamente investire in ogni momento, tutti i giorni, tranne il weekend.

Il giro d’affari è enorme. Pensiamo che quasi il totale (dal 90 al 95%) viene scambiato a soli scopi speculativi, per un valore di 5,3 mila miliardi di dollari al giorno.

È fondamentale sapere che quando si investe nel forex trading, le valute si scambiano sempre in coppia, si acquista una e contemporaneamente si vende l’altra (ad esempio euro e dollaro, sterlina e dollaro, yen e dollaro ecc.).

Nel prossimo paragrafo, cercheremo di capire meglio il funzionamento, con un esempio pratico.

Il funzionamento del forex trading

Come già detto, il forex trading si basa sulla compravendita di valute, che vanno sempre scambiate in coppia tramite una apposita piattaforma online, chiamata broker. La prima valuta a sinistra si chiama valuta base; la seconda valuta a destra è detta, invece, valuta quotata.

Facciamo, ora, un esempio, prendiamo il tasso di cambio: EUR/USD = 1,20535

Questo indica che per comprare il tasso di cambio, bisognerà pagare 1,20535 euro per poter acquistare 1 dollaro USA. Viceversa, per vendere 1 dollaro si dovrà corrispondere 1,20535 euro.

Quindi, se il trader decide di acquistare 1000 euro, il bilancio sarà +1.000 euro/-1,205 dollari. Dopo un po’ di tempo, il tasso di cambio aumenta a 1,27420. A questo punto si decide di vendere, e il bilancio sarà -1000 euro/+1,27420 dollari.

Quanto avrà guadagnato il trader da questa operazione?

Il guadagno corrisponderà alla differenza tra i due valori del dollaro, in questo caso, (USD -1.205 + 1.274 = +69), ovvero 69 dollari.

Il forex trading è uno strumento finanziario per i principianti?

Il forex trading può essere uno strumento per principianti, a patto che si conoscano bene gli andamenti delle coppie di valute e si riesca a eseguire una buona analisi tecnica, grazie ai grafici di riferimento. Ma non solo, è necessario comprendere i segnali e soprattutto conoscere in anticipo le oscillazioni del prezzo: questo è possibile grazie a strumenti come le quotazioni in tempo reale e il calendario economico. È bene ricordare che il prezzo della moneta riflette sul mercato lo stato dell’economia presente e futura di un determinato Stato.

Per guadagnare con il forex trading ci vogliono pazienza e dedizione, ma anche disciplina nella gestione, oggettività nelle decisioni e soprattutto aspettative realistiche: questi fattori che possono portare ad avere successo nel trading online, in generale.

