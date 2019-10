Trading Game: un gioco per imparare a investire in Forex, Bitcoin e azioni

Oggi parliamo di un’applicazione che può aiutare anche i principianti a “giocare” con il mercato in vista del momento in cui sarete in grado di investire denaro reale. Stiamo parlando di Trading Game, una piattaforma che vi insegnerà molto di quello che c’è da sapere sul mondo del forex e della finanza. In pratica è un simulatore semplice e completo che illustra a chiunque le desideri le nozioni di base sul mercato. Aiuta l’utente a imparare come investire, ma senza impegnare denaro reale, semplicemente fingendo di “tradare” e osservando che cosa succederebbe se l’investimento fosse reale. Per la sua semplicità di utilizzo è già stato scaricato da centinaia di migliaia di utenti.

Il successo del software (disponibile per iOS e Android) è dovuto anche alla sua splendida grafica, ai menù intuitivi e alla presenza di un’interfaccia in varie lingue, tra cui quella italiana. La piattaforma è costituita da quattro sezioni

Impara.

Trading: dove è possibile allenarsi in campo pratico e mettere in atto le competenze sviluppate.

Quiz: una serie di quiz a cascata con risposta multipla.

Broker: fase di pratica nel mondo reale dove sono presenti i link delle migliori piattaforme di trading online per titoli di borsa, valute, oro e criptovalute (Bitcoin, Ethereum).

Caratteristiche principali di Trading Game

Trading Game è un’app con vari punti a suo favore che ci inducono a consigliarvelo, tra cui: