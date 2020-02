Piano Debiti: consulenza affidabile e professionale

Un aiuto concreto da parte di un’azienda leader in Italia nella ricerca di soluzioni al sovraindebitamento.

Il nostro paese in questi anni sta vivendo una forte crisi economica che purtroppo ha portato a conseguenze molto gravi.

Sempre più famiglie infatti finiscono per essere sommerse dai debiti a causa dell’aumento delle spese e dei pagamenti che devono sostenere. Si tratta di un circolo vizioso dal quale non riescono più ad uscire, finendo per contrarre sempre più debiti che non riescono più a ripagare. Si entra in quella che viene chiamata crisi da sovraindebitamento.

La maggior parte di queste persone non è ancora a conoscenza della possibilità di poter uscire da questo incubo e vedersi liberati da tutti i debiti. Oggi tutto questo è possibile grazie alla legge 3 2012 e 155 2017, su cui Piano Debiti si è specializzata.

La consulenza di Piano Debiti, l’importanza di sceglierli

In queste situazioni già di per sé complicate e stressanti risulta importante affidarsi a un professionista capace, professionale e trasparente.

Grazie all’esperienza nel settore riscontrano che molte pratiche di sovraindebitamento non vanno a buon fine a causa della mancanza di documentazioni o a causa di una impostazione sbagliata.

Proprio per questo motivo risulta essere di fondamentale importanza per la buona riuscita della procedura, affidarsi a un professionista esperto nel settore e capace di consigliare il cliente obiettivamente e in modo trasparente. Piano Debiti infatti è considerata la prima azienda in Italia a specializzarsi sulle procedure di sovraindebitamento.

Piano del consumatore

Tra le procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento si trova la procedura del piano del consumatore. Questa semplice procedura prevede la rinegoziazione del debito in modo da cancellare i debiti che vengono considerati insostenibili per il soggetto sovraindebitato, che andrà a pagare solo quello che di fatto riesce. Grazie a questo piano il debitore potrà pagare solo una parte dei debiti e venir liberato completamente dai debiti!

Liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio risulta essere un’altra procedura prevista dalla legge 3 2012. Questa procedura rende possibile il pagamento dei debiti tramite la vendita dell’intero patrimonio del sovraidebitato. Tramite la vendita di fatto il debitore sarà liberato da tutti i debiti.

Piano Debiti: la storia e cosa dicono i clienti

L’azienda Piano Debiti nasce nel 2014 con l’obiettivo di aiutare tutte quelle persone che si ritrovano a vivere una condizione di sovraindebitamento, a riprendere il controllo della propria vita e ritrovare la serenità.

I successi e le opinioni dei clienti dimostrano che la dedizione e la professionalità che mettono nel loro lavoro si sempre ripagare…

“Ho potuto contare su professionisti di notevole valore ma che, prima di tutto, con me sono state delle “persone”. Non posso che ringraziare di aver scelto e dato tutta la mia fiducia a Piano Debiti”

… una consulenza obiettiva e trasparente è sempre la scelta giusta per far valere i propri diritti

“Per trovare una soluzione occorre un professionista, serio, competente e sincero. Qui trovi trasparenza e ascolto.”

… il sistema di consulenza su modello anglosassone e l’attenzione al cliente a 360° può portare valore al lavoro e alla vita delle persone

“le loro valutazioni sono state ineccepibili e mi hanno salvata. Sono dei professionisti corretti e con una valida preparazione e ottime competenze”

Piano Debiti si presenta quindi come una certezza per tutte quelle persone, che vogliono iniziare una nuova vita serena e senza più debiti.

