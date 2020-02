Perché conviene utilizzare un software per la fatturazione online

La digitalizzazione ha modificato in misura significativa il settore della fatturazione elettronica. Le aziende di oggi, infatti, possono ricavare numerosi vantaggi dall’adozione di un programma CRM che contempli la fatturazione elettronica, dal momento che un software di questo tipo offre la possibilità di migliorare la produttività a tutti i livelli.

La gestione dei contatti viene completata a favore di una gestione delle risorse ottimale. In più, si può essere certi della scomparsa degli errori che si potrebbero commettere compilando una fattura a mano.

I vantaggi offerti dai software

L’automazione va a braccetto con la riduzione dei costi: in particolare, a diminuire sono i costi vivi amministrativi, anche perché calano le ore necessarie per lo svolgimento di attività di routine che con un software possono essere automatizzate.

Si pensi, per esempio, all’archiviazione delle fatture o al calcolo delle ore di lavoro dei dipendenti. Grazie all’automazione si può approfittare di un quadro completo di tutte le informazioni, che possono essere condivise in tempo reale. In più, vengono semplificate quelle azioni ripetitive che presuppongono un dispendio di risorse e di tempo piuttosto consistente.

La cronologia fiscale

Con un software dedicato si ha l’opportunità di automatizzare la trasmissione dei documenti a seconda delle scadenze previste: il che consente di prevenire qualsiasi ritardo nei pagamenti, assicurando il massimo della puntualità.

Al contempo, si è certi di poter approfittare di una cronologia fiscale rigorosa e precisa di tutte le fatture che riguardano un certo dipendente o un certo cliente: in qualsiasi istante è possibile verificare i pagamenti archiviati nella banca dati.

I documenti contabili, per di più, possono essere integrati con l’applicazione del logo della società e, di conseguenza, personalizzati. In fase di creazione della fattura è possibile introdurre ulteriori informazioni e salvare i vari modelli, così da avere a disposizione uno standard di fattura per ciascun servizio: a quel punto basta un clic per avere una fattura con le aliquote già calcolate.

La soluzione di Teamsystem

Un ottimo programma per la fatturazione elettronica e la contabilità destinato alle piccole e medie imprese è quello di Teamsystem: si chiama Contabilità in Cloud ed è un software per fatture online concepito su misura, tanto intuitivo quanto semplice, che permette di tenere sotto controllo i ricavi e i costi tramite report stilati in tempo reale e grafici che mostrano gli andamenti.

Le fatture, una volta registrate, vengono conservate per 10 anni come prevedono le norme; quelle che devono ancora essere incassate, invece, sono monitorate, così che non si perdano di vista i ritardi nei pagamenti da parte dei fornitori. Il programma è costruito in modo da adattarsi alle esigenze di chi lo utilizza: sono sufficienti pochi secondi per trasformare in fattura un preventivo.

La fattura moderna si evolve

Fino a poco tempo fa le fatture non erano altro che fogli di carta: oggi invece è tutto digitalizzato. Il contenuto, però, non cambia: continua a essere obbligatorio inserire nella fattura i dati che riguardano il servizio che è stato fornito, l’intestazione dell’azienda, l’importo senza Iva e l’importo comprensivo di Iva. Come è evidente, se si può disporre di un software che consenta e velocizzi la creazione di un documento di questo tipo, il risparmio di tempo che ne deriva è decisamente elevato.

A cosa serve un software

Non è esagerato sostenere che i software per la fatturazione elettronica hanno stravolto le modalità con le quali la fatturazione viene gestita. Per di più essi possono essere integrati con altri programmi, come avviene nel caso dei CRM: così le prestazioni dell’azienda vengono ulteriormente migliorate, a beneficio della produttività complessiva.