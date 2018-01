Miglior conto deposito: online il nuovo comparatore dei conti

In che modo scegliere il migliore rendimento per i vostri risparmi? Il portale specialistico www.ilmigliorcontodeposito.com vi fornisce tutte le risposte al riguardo, anche grazie al suo nuovo comparatore di conti deposito.

Che cos’è un conto deposito

Prima di tutto un definizione: il conto deposito è una tipologia di conto bancario che ha la capacità di offrire al cliente un rendimento a seconda delle somme versate e che effettua servizi appoggiandosi al conto corrente di una banca (non necessariamente lo stesso istituto di credito). A differenza di un conto corrente tradizionale, il titolare di conto deposito può svolgere un numero limitato di azioni: solitamente queste si riducono al versamento o prelievo di denaro nel conto al quale ci si riferisce.

Inoltre il conto deposito, essendo una tipologia di fondo a risparmio, viene controllato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che ha la funzione di controllare le numerose banche italiane.

Vincolato o non vincolato

I conti deposito vengono suddiviso in due categorie principali:

Il conto deposito vincolato, che si occupa di vincolare la somma di denaro versata per un certo lasso di tempo, indicato con il numero di mesi (da 1 a 36 mesi). Questa tipologia di conto presuppone un maggiore rendimento in quanto fino allo scadere del vincolo non si può usufruire della somma depositata.

Il conto deposito non vincolato consente di prelevare la somma versata in qualunque momento lo si desidera.

Criteri per la scelta del conto deposito

Ovviamente il risparmiatore che versa i suoi risparmi su un conto deposito vuole fare affidamento su un alto rendimento. Ma vi sono altri criteri da tenere presenti per poter contare su un conto deposito efficiente:

logica di capitalizzazione degli interessi

spese di apertura

tasso di interesse promesso dalla banca alla quale si fa affidamento

Per trovare il miglior conto deposito, quindi, è bene considerare attentamente le offerte e i costi di una banca. Non pochi istituti di credito effettuano campagne promozionali di durata più o meno lunga e con offerta di servizi extra.

Confrontare il migliore conto deposito online

