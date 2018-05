TradingCampus: corsi professionali di trading – dal livello base all’avanzato

Il trading online, ovvero la compravendita di titoli finanziari effettuata tramite Internet è potenzialmente fonte di ottimi guadagni – senza spese di commissione da pagare agli intermediari. Ma, come in ogni settore specialistico nessuno può improvvisarsi esperto e capace di operare in maniera autonoma e redditizia. Con questo non vogliamo dire che per diventare esperti di trading sia necessaria una laurea in qualche prestigiosa facoltà di economia italiana o straniera. Basta invece concentrarsi con passione e serietà su un valido corso professionale di trading in lingua italiana, come quelli che offre la piattaforma TradingCampus di The Trading Playground, con sede a Torino. Ne parliamo volentieri perché uno degli obiettivi del nostro sito è quello di ampliare la cultura finanziaria dei nostri lettori e di indirizzarli verso letture, strumenti e materiali informativi utili.

Ecco le principali caratteristiche dei corsi di TradingCampus, che si svolgono online mediante una piattaforma di e-learning dedicata e sono fruibili da chiunque lo desideri in tutta Italia. I corsi si articolano su 3 livelli, principiante, intermedio e avanzato con un piano di studio in grado di portare passo passo l’utente/allievo alla totale autonomia operativa sui mercati finanziari.

I corsi consistono in lezioni individuali, nel corso delle quali si crea un rapporto diretto tra allievo e docente, che poi può proseguire anche mediante un’attività di tutoraggio o di assistenza. Ovviamente il rapporto one to one offre il vantaggio di ottimizzare i tempi e permette di andare incontro con facilità alle richieste specifiche di ciascun studente, con una personalizzazione del percorso didattico basata sui bisogni reali.

Nei corsi di suddetti le informazioni teoriche e le esercitazioni pratiche vanno a braccetto, come due facce inscindibili di una “medaglia” vincente. Nel concreto avviene che, una volta terminata la lezione l’insegnante assegna degli esercizi pratici che in seguito corregge per verificare se davvero siano stati assimilati i concetti e le tecniche illustrate oppure se sia necessario qualche approfondimento o ripasso.

Il docente è quotidianamente disponibile per fornire assistenza nella risoluzione di eventuali dubbi e problematiche residue. Tutto questo senza vincoli di orario: è infatti l’allievo a stabilire quando gli risulta più comodo effettuare la lezione, che viene comunque registrata ed è nuovamente consultabile in un secondo momento all’interno dell’area riservata di ciascun utente.

Il corso di trading per principianti (raggiungibile cliccando su questo link) tocca i seguenti argomenti:

* Mercati e rappresentazioni grafiche

* Il trend

* La trendline

* Resistenza e supporto

* Fibonacci

* Candlesticks Patterns

* Matrice decisionale a 5 elementi – MD5©

* Matrice decisionale – Il trend

* Matrice decisionale – La trendline

* Matrice decisionale – Resistenza e supporto

* Matrice decisionale – Fibonacci

* Matrice decisionale – Candlesticks Patterns

* Putting all together: la matrice decisionale – MD5©, watchlist e setup

* Studio delle tecniche avanzate di analisi della supply-demand e grafici

* Approfondimento delle 3 leggi di Wyckoff e dei 9 buying e selling tests

* Acquisizione della distinzione delle fasi del trading range

* Acquisizione dell’abilità di trovare opportunità a basso rischio

* Acquisizione di un approccio disciplinato per far crescere i guadagni, minimizzare le perdite e gestire il rischio

Come si vede, al primo livello si impara a “leggere il mercato”, scoprendone i principi cardine e gli elementi base per costruire una buona strategia di trading. Il secondo livello si affaccia sul processo decisionale necessario del trading comporta (selezione dei mercati, distillazione delle occasioni, organizzazione della giornata, gestione dell’operazione e controllo delle emozioni). Con il livello avanzato si arriva a possedere una eccellente capacità di lettura dei mercati mediante una comprensione profonda delle strategie di manipolazione del mercato da parte dei soggetti più capitalizzati. Per tutti i dettagli su tempi, costi e test vi basta consultare i link indicati sopra.