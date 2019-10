Superminds – I Parte (29 ottobre 2019)

Ha preso avvio oggi a Milano il World Business Forum 2019 con un titolo intrigante, Superminds, e un obiettivo altissimo: quello di essere un’occasione di apprendimento ma anche di ispirazione.

Erano 5 gli speaker di questa giornata che ha attratto manager e professionisti con la promessa di regalare spunti e idee che aiutino a riprendere il contatto, qualche volta trascurato, con 3 nobili traguardi aziendali: quello di valorizzare le persone, di guidare la tecnologia nella direzione di creare davvero vantaggio e di far crescere in questo modo le società e le organizzazioni.

Segue un piccolo riassunto degli interventi di oggi. Domani la seconda parte!

Hal Gregersen: le domande sono la risposta!

Qui al WOBI, ma anche nel suo libro “The questions are the answer”, ha raccontato diversi casi, episodi e storie che ha raccolto dalle tante interviste che ha condotto con imprenditori e manager in questi anni.

L’elemento che hanno in comune questi soggetti che, ognuno a modo suo, hanno innovato e creato business inediti e di successo è uno in particolare: si sono fatti la domanda giusta.

Il messaggio di Gregersen a Superminds in questo senso è inequivocabile: qualsiasi problema o difficoltà che necessiti una soluzione creativa e nuova andrebbe affrontato con un brainstorming serratissimo di sole domande sul tema trattato: nessuna risposta, nessuna spiegazione e nessuna interruzione.

Da provare!

Whitney Johnson: Disrupt yourself!

Anche la Johnson è autrice, il suo ultimo libro si chiama “Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work”, ed è anche un’ispirata e appassionata divulgatrice di una cultura aziendale imperniata sulle persone prima di tutto.

Il suo intervento a Superminds si è focalizzato sulla crescita personale attraverso una individuale curva di apprendimento. Ognuno di noi, in un lavoro o in una qualsiasi competenza specifica, infatti vive e percorre una linea in salita che ha tratti con maggiore o minore rapidità e che, iniziando dalla fase di inesperienza, conduce ad una sempre maggiore competenza e consapevolezza che si trasforma prima in engagement e poi in mastery.



Unico modo per salire è crescere e l’unico modo per crescere è darsi all’auto-disruption. Ovvero ad una programmatica e costante azione di discontinuità personale. Ovvero: mettersi alla prova, darsi obiettivi nuovi, sperimentarsi e collaudarsi continuamente!

Susan Davis: no alla rigidità emozionale

La Davis è una psicologa affermata e consulente di importanti gruppi che, ha raccontato al Forum di Superminds, deve la sua scelta formativa e di carriera ad un episodio che l’ha coinvolta da piccola e che cita anche nel suo “Emotional Agility”. La morte del padre, inattesa e incomprensibile, l’aveva portata a negarsi ogni lacrima, ogni dolore, irrigidendola.

L’agilità emozionale fu la sua soluzione, in evidente contrasto con il concetto di rigidità, ovvero di intransigenza che qualche volta pretendiamo da noi stessi e dagli altri di fronte ad alcune emozioni, specialmente quelle negative.

La chiave per il perfetto equilibrio delle persone è quella di incontrare le proprie emozioni senza esserne impauriti e senza sentirsi minacciati, di accoglierle, etichettarle correttamente e poi lasciarle andare o spostarle per continuare sulla propria strada senza rinnegarle o vergognarsene.

Lo stesso consiglio vale, poi, per tutte le aziende ed organizzazioni: facendo la stessa cosa con i propri collaboratori con una piccola aggiunta. Ogni emozione (negativa specialmente) andrebbe vista proprio come un signpost, come un cartello stradale perché sa indicare – a chi sa leggerla silenziosamente – qualcosa di non espresso: ad esempio, se qualcuno si arrabbia se viene coinvolto, è evidente che tiene al progetto. Se qualcuno ha paura di una responsabilità, forse non si sente all’altezza del compito.

Jimmy Wales: continuate a fallire

Il famoso fondatore di Wikipedia ha intrattenuto l’audience con una breve storia dei suoi numerosi errori e fallimenti.

Tutti i suoi tentativi falliti (esperimenti e startup nel mondo internet) sono stati preziose occasioni per prendere maggiore confidenza con lo strumento e con il mercato e per imparare grandi lezioni. Proprio le grandi lezioni che sono alla base del suo più grande successo, l’enciclopedia online più famosa del mondo.

Wikipedia è, infatti, un concept che si basa su concetti bizzarri che – a ben vedere – non sembrano la ricetta più adatta al successo…. È alimentata e gestita bottom-up da persone comuni che scrivono gratis di temi di cui non sono professionisti, non aderisce a nessuna politica di guadagno derivante da click o da traffico e si finanzia sulla base di donazioni che sono libere.

A Superminds una lezione di umiltà e grande visione personale.

Gary Hamel: humanocracy.

Ultimo relatore di oggi, Hamel è un consulente di business internazionale con un motto personale: potere alle persone.

Hamel ha stregato la platea del Superminds con la sua idea di aziende e organizzazioni che non intendano più le persone come strumenti per la crescita e il profitto… ma anzi, si rendano esse stesse strumenti per la felicità e la realizzazione delle persone da cui sono guidate e composte!

Ha raccontato di come la schiavitù, l’aristocrazia, il diritto di voto negato alle donne e perfino il vecchio modello di televisione ci sembrano lontani anni luce dalla realtà che viviamo oggi. Queste rivoluzioni sono accadute e hanno davvero cambiato il mondo di tutti noi.

Hamel sogna un futuro in cui le aziende avranno trovato un modo per gestire persone, processi, regole e burocrazia in un modo nuovo, che le valorizzi anziché schiacciarle.